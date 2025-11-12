  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bir asansör faciası daha: 9 kat aşağı çakıldılar!

Bir asansör faciası daha: 9 kat aşağı çakıldılar

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın asansörün 6’ncı kattan, -3’üncü kata düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Bir asansör faciası daha: 9 kat aşağı çakıldılar - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu’ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre içerisinde 6 kişinin bulunduğu asansör, 6’ncı katta arızalandı ve -3’üncü kata düştü. 

1 / 5
Bir asansör faciası daha: 9 kat aşağı çakıldılar - Resim: 2

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 / 5
Bir asansör faciası daha: 9 kat aşağı çakıldılar - Resim: 3

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düşen asansörden çıkarılan yaralı 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

3 / 5
Bir asansör faciası daha: 9 kat aşağı çakıldılar - Resim: 4

Yaralıların tedavileri devam ederken, asansörün neden düştüğüyle ilgili inceleme başlatıldı.

4 / 5