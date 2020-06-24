Bir aşı daha insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

"Clinicaltrials.com" internet sitesindeki habere göre, Imperial College London Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı adayının 1. aşama klinik denemeleri İngiltere'de başladı.



Üniversiteden yapılan açıklamada, deneme kapsamında aşı adayının Londra'daki bir sağlık merkezinde ilk kez bir insan denek üzerinde düşük dozda uygulandığı belirtildi. Açıklamada, deneğe 4 hafta sonra ikinci dozun uygulanacağı, aşının ilk aşamada 15 gönüllü üzerinde düşük dozda test edileceği bilgisi verildi.



Bir arada yürütülmesi planlanan 1. ve 2. aşama klinik denemelerde aşı adayının 300 sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi planlanıyor. Denemelerin başarılı olması halinde 3. aşamada denek sayısı 6 bine çıkarılacak.