Bir bakan bir daha baktı! Süper yatlar peş peşe Bodrum'da

107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Lana isimli süper yat, Bodrum açıklarına demirledi. 200 milyon dolar değerindeki süpe ryatın haftalık kirasının 1.8 milyon avro olarak olduğu ifade ediliyor. Gövdesi ve üst güvertesi alüminyum ve çelikten inşa edilen yat, büyüklüğü ile görenlerin dikkatini çekiyor. 8 kabinde 16 misafir ağırlama kapasitesi bulunan “Lana”, kaptan dahil olmak üzere 34 mürettebat kapasiteli. Süper yatta kimin olduğu ise bilinmiyor. (İHA)