Bir banka daha mevduat faiz oranını yükseltti: İşte yüzde 48'in üzerinde faiz veren bankalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını yüksek seviyede tutmaya devam ediyor. Son olarak Alternatif Bank, ''Vadesi Olmayan Vadeli (VOV) Hesap'' geliştirdiğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, ''Mevduatta yeni bir dönem başlatan VOV Hesap, vadesiz hesabın esnekliğini vadeli hesabın getirisiyle birleştirerek müşterilerine yüzde 53'e varan hoş geldin faiziyle her gün kazandırıyor.'' denildi. Yeni müşterilere özel, 45 gün boyunca yüzde 53 hoş geldin faizi sunuluyor.