Bir banka daha mevduat faiz oranını yükseltti: İşte yüzde 48'in üzerinde faiz veren bankalar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltti. Merkez Bankası'nın bu adımı mevduat faizlerini yukarı çekti. Peki en yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte bankaların güncel TL mevduat faizi oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını yüksek seviyede tutmaya devam ediyor. Son olarak Alternatif Bank, ''Vadesi Olmayan Vadeli (VOV) Hesap'' geliştirdiğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, ''Mevduatta yeni bir dönem başlatan VOV Hesap, vadesiz hesabın esnekliğini vadeli hesabın getirisiyle birleştirerek müşterilerine yüzde 53'e varan hoş geldin faiziyle her gün kazandırıyor.'' denildi. Yeni müşterilere özel, 45 gün boyunca yüzde 53 hoş geldin faizi sunuluyor.
100 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
Peki en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi? 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları...
FİBABANKA
Faiz oranı: % 53,00
32 günlük net getiri: 3.950 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz oranı: % 53,00
32 günlük net getiri: 3.950 TL