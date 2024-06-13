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Bir bayram klasiği... Tatil başlamadan trafik çilesi başladı

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da Kurban Bayramı tatili başlamadan trafik çilesi başladı. Araçlarıyla Bodrum'a gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: İHA
Bir bayram klasiği... Tatil başlamadan trafik çilesi başladı - Resim: 1

Yaz tatili ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin aynı zamana denk gelmesi yerli turistin Bodrum'a akın etmesine sebep oldu. Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatiline 1 gün kala Bodrum'da trafik kuyrukları oluşmaya başladı. 

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Bir bayram klasiği... Tatil başlamadan trafik çilesi başladı - Resim: 2

Tatile 1 gün önceden araçlarıyla gelen 2'inci konut sahipleri ve otelde konaklayacak olan yerli turist Bodrum'da trafiği durma noktasına getirdi. 

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Bir bayram klasiği... Tatil başlamadan trafik çilesi başladı - Resim: 3

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri canla başla çalışmaya başladı. 

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Bir bayram klasiği... Tatil başlamadan trafik çilesi başladı - Resim: 4

Özellikle ana yolda oluşan trafik kuyruğu dikkatlerden kaçmadı. 40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda ilerlemeye çalışan araç sürücüleri zaman zaman çileden çıktı.

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