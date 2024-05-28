Bir bölgemiz için alarm verildi: 3 cennet ilimiz çöle dönüşüyor

ÇMO Antalya Şubesi, “Şu unutulmamalıdır ki: meteorolojik kuraklık sırasıyla tarımsal kuraklık ve hidrolojik kuraklığın habercisidir ve meteorolojik kuraklığın ne zaman biteceği belli değildir. Bu bağlamda, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak bu zor dönemin üstesinden nasıl gelebileceğimiz konusunda bazı önemli bilgilendirmeler ve önerilerde bulunmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sadece birlikte hareket ederek dirençliliğimizi arttırırsak: Yapabiliriz.” İfadelerine yer verdi.