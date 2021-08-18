Bir bu eksikti! 3 ilimiz dantel böceği istilası altında
Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de yüksek sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle dantel böceklerinin popülasyonunda artış görüldü. Dantel böceklerinin şehri adeta istila ettiğini belirten Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu ''Bu böcekle mücadelenin kesin çözümünün ormanların ilaçlanmasından geçtiğine inanıyorum'' dedi.
ANAVATANI KUZEY AMERİKA
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yeliz Mercan, dantel böceğinin anavatanının Kuzey Amerika olduğunu söyledi.
5 MİLİMETREDEN DAHA KISA
Dantel böceğinin "Amerikan tahtakurusu" olarak da bilindiğini ifade eden Mercan, yetişkin bir dantel böceğinin 5 milimetreden daha kısa olduğunu belirtti. Dantel böceklerinin yaprakların hücre içi sıvısını emerek beslendiklerini ve bitkilerin fotosentezini olumsuz etkilediklerini anlatan Mercan, şöyle devam etti:
"Yaşam döngüsü 7-9 hafta sürer ve türüne göre kışı ergin ya da yumurta evresinde geçirebilir. Yumurtalarını yaprakların alt yüzeylerine bırakarak veya ağaçların gevşek kabuklarının altında ergin olarak kışlayabilir. Uzun süreli yüksek dantel böceği popülasyonları, yaprakların erken düşmesine, bitki büyüme hızında azalmaya veya meyve veriminde düşüşe neden olarak bitkilere zarar verebilir."
Mercan, Avrupa ülkelerinde de yayılan bu böceklerin Türkiye'de ilk kez 2003 yılında Bolu'da görüldüğünü dile getirdi.
"KURAKLIKLAR BU BÖCEKLERİN İSTİLASINI DA ARTIRMAKTADIR"
Dantel böceğinin en fazla meşe ağaçlarına zarar verdiklerini aktaran Mercan, şunları kaydetti: "2020 yılında Istranca Dağları'nda özellikle meşe ağaçlarını tehdit eden dantel böcekleri iyi uçucu olmamaları nedeniyle diğer bölgelere rüzgar veya antropojenik yollarla yayıldılar. Aynı yıl Edirne'de bölgesel olarak gözlenen dantel böcekleri, 2021 yazında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni istila etmişlerdir.