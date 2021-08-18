Bir bu eksikti! 3 ilimiz dantel böceği istilası altında

Mercan, Avrupa ülkelerinde de yayılan bu böceklerin Türkiye'de ilk kez 2003 yılında Bolu'da görüldüğünü dile getirdi.



"KURAKLIKLAR BU BÖCEKLERİN İSTİLASINI DA ARTIRMAKTADIR"

Dantel böceğinin en fazla meşe ağaçlarına zarar verdiklerini aktaran Mercan, şunları kaydetti: "2020 yılında Istranca Dağları'nda özellikle meşe ağaçlarını tehdit eden dantel böcekleri iyi uçucu olmamaları nedeniyle diğer bölgelere rüzgar veya antropojenik yollarla yayıldılar. Aynı yıl Edirne'de bölgesel olarak gözlenen dantel böcekleri, 2021 yazında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni istila etmişlerdir.