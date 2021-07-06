Bir bu eksikti... Belirtileri koronavirüse benziyor, sivrisineklerden bulaşıyor!

Batı Nil Virüsü kaynaklı hastalığa yakalananların yüzde 25 ila 50'sinde kızamık benzeri kırmızı döküntüler de gelişebildiğini aktaran Prof. Dr. Ceylan, “Şikayetler arasında boğaz ağrısı, karın ağrısı, kusma ve ishalde görülebilir. Dikkat edilirse bu yakınmalar grip, ishal ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi oldukça sık görülen enfeksiyonlardakine benzer yakınmalardır. Ancak üst solunum yolu enfeksiyonları ve grip gibi hastalıklar kış aylarında görülürken Batı Nil Ensefalit enfeksiyonu yazın yayılıyor'' diye konuştu.