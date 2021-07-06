Bir bu eksikti... Belirtileri koronavirüse benziyor, sivrisineklerden bulaşıyor!
Belirtileri, baş ağrısı, ateş, sırt ve kas ağrıları ve bulantı... Koronavirüse benzer belirtilerle başlıyor ve halk arasında grip sanılıyor... Ancak tehlike büyük. Çünkü sivrisineklerden bulaşıyor!
Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, çoğunlukla yaz mevsiminde görülen Batı Nil Virüsü hakkında açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Bahadır Ceylan, "Batı Nil Virüsü’nün bulaştığı insanlarda hastalık gelişmese de; baş ağrısı, ateş, sırt ve kas ağrıları ve bulantı gibi şikayetler, virüs kaynaklı hastalığın habercisi olabilir'' dedi. Hastalığın en korkulan komplikasyonu beyinde enfeksiyon gelişmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ceylan Beyin tutulumu gelişen vakalarda saçma konuşmalar, uyku hali, koma, kollarda kasılmalar, Parkinson hastalığı benzeri belirtiler ve felç tabloları görülebilir' açıklamasını yaptı.
Batı Nil Virüsü kaynaklı hastalığa yakalananların yüzde 25 ila 50'sinde kızamık benzeri kırmızı döküntüler de gelişebildiğini aktaran Prof. Dr. Ceylan, “Şikayetler arasında boğaz ağrısı, karın ağrısı, kusma ve ishalde görülebilir. Dikkat edilirse bu yakınmalar grip, ishal ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi oldukça sık görülen enfeksiyonlardakine benzer yakınmalardır. Ancak üst solunum yolu enfeksiyonları ve grip gibi hastalıklar kış aylarında görülürken Batı Nil Ensefalit enfeksiyonu yazın yayılıyor'' diye konuştu.
Grip ile benzer bulgulara sahip olduğundan Batı Nil Virüsü’nün önemsenmediğini dile getiren Prof. Dr. Ceylan, ''Yaz aylarında grip benzeri yakınmalar gelişen hastalarda, özellikle cilt döküntüsü de varsa Batı Nil Ensefalit virüs enfeksiyonu muhakkak akla gelmelidir. Çoğu olgunun yakınmasız olması ve semptomatik olanlarında gribal bulgular göstermesi nedeniyle belki de ülkemizde bu enfeksiyona sahip olanlar doktora bile gitmeyi ihmal etmektedir'' ifadelerini kullandı.