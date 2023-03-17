Bir çalışan grubuna daha EYT piyangosu çıktı!

Buna göre, 4A (SGK) statüsündeki EYT’liler, kadın ise 20, erkek ise 25 yıl sigortalılık süresinin yanı sıra sigortalı çalışmaya başladığı tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim gün sayısını yerine getirerek emekli olabilecekler.