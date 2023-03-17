Bir çalışan grubuna daha EYT piyangosu çıktı!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 3600 prim günü ile emekli olmanın yollarını ararken 1999 ve 2002 yılındaki kanunun her şeyi değiştirdiği ortaya çıktı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesi ile 3 Mart’ta başlayan emeklilik başvurusu süreci devam ediyor.
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EYT’de şartlar tek tek açıklandı ancak bir grup sigortalı çalışanın 3600 prim günü ile EYT’li olması mümkün.
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Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre SGK, EYT kanunu ile ilgili genelge yayımlayarak kanunun uygulanmasına açıklık getirdi.
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Buna göre, 4A (SGK) statüsündeki EYT’liler, kadın ise 20, erkek ise 25 yıl sigortalılık süresinin yanı sıra sigortalı çalışmaya başladığı tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim gün sayısını yerine getirerek emekli olabilecekler.
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