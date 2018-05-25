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  3. 25 Mayıs 2018 14:41

Bir depo dolusu silah ve kesici alet ele geçirildi

Konya'da bir depoya düzenlenen baskında yüzlerce ruhsatsız tüfek ve silah parçaları ile delici ve kesici malzemeler ele geçirildi.

Bir depo dolusu silah ve kesici alet ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın kiralık bir depoya yaptığı baskında, bir defada yakalanan en çok usulsüz üretim olduğu belirtilen çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah parçaları iile yurda sokulması ve yapımı yasak olan çeşitli delici ve kesici malzemeler ele geçirildi.

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Bir depo dolusu silah ve kesici alet ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezindeki bir depoda 2521 ve 6136 SKM kapsamında silah ve kesici malzemeler bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

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Bir depo dolusu silah ve kesici alet ele geçirildi

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden belirtilen depoda arama gerçekleştirdi.

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Bir depo dolusu silah ve kesici alet ele geçirildi

Depoda yapılan aramada usulsüz ve kaçak üretim olduğu iddia edilen ruhsatsız bin 536 adet av tüfeği, 1 adet el dürbünü, 23 adet gece görüş dürbünü, 74 adet tüfek namlusu, 111 adet tüfek dipçiği, 93 adet av tüfeği şarjörü, 302 adet muhtelif av tüfeği silah parçaları, 9 bin 569 adet komando bıçağı, av bıçağı, kelebek, muştalı ve sustalı muhtelif bıçaklar, 34 adet özel yapım balta 174 adet satır, 2 adet kılıç, 7 adet açılış şişli baston, 61 adet bıçak parçası ele geçirildi.

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