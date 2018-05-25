Bir depo dolusu silah ve kesici alet ele geçirildi
Konya'da bir depoya düzenlenen baskında yüzlerce ruhsatsız tüfek ve silah parçaları ile delici ve kesici malzemeler ele geçirildi.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın kiralık bir depoya yaptığı baskında, bir defada yakalanan en çok usulsüz üretim olduğu belirtilen çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah parçaları iile yurda sokulması ve yapımı yasak olan çeşitli delici ve kesici malzemeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezindeki bir depoda 2521 ve 6136 SKM kapsamında silah ve kesici malzemeler bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden belirtilen depoda arama gerçekleştirdi.
Depoda yapılan aramada usulsüz ve kaçak üretim olduğu iddia edilen ruhsatsız bin 536 adet av tüfeği, 1 adet el dürbünü, 23 adet gece görüş dürbünü, 74 adet tüfek namlusu, 111 adet tüfek dipçiği, 93 adet av tüfeği şarjörü, 302 adet muhtelif av tüfeği silah parçaları, 9 bin 569 adet komando bıçağı, av bıçağı, kelebek, muştalı ve sustalı muhtelif bıçaklar, 34 adet özel yapım balta 174 adet satır, 2 adet kılıç, 7 adet açılış şişli baston, 61 adet bıçak parçası ele geçirildi.