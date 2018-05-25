Bir depo dolusu silah ve kesici alet ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın kiralık bir depoya yaptığı baskında, bir defada yakalanan en çok usulsüz üretim olduğu belirtilen çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah parçaları iile yurda sokulması ve yapımı yasak olan çeşitli delici ve kesici malzemeler ele geçirildi.