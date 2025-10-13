Bir dev banka daha altın ve gümüş için hedef yükseltti!
Değerli metallerde ralli devam ederken, Bank of America (BofA) 2026 yılı için tahminlerini yukarı yönlü olarak revize etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin’e yönelik ek gümrük vergi kararı piyasalara bomba gibi düştü. Ons altın, haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayarak 4 bin 87 doları gördü. Gram altın ise 5 bin 491 lira ile rekor tazeledi. Gümüş fiyatı da 51,71 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Değerli metal piyasasında hareketlilik devam ederken bir banka daha tahminlerini güncelledi.
Bank of America (BofA), 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artırdı.
Banka, ons altının 5.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 65 dolar seviyesini hedefledi.
