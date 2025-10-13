Bir dev banka daha altın ve gümüş için hedef yükseltti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin’e yönelik ek gümrük vergi kararı piyasalara bomba gibi düştü. Ons altın, haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayarak 4 bin 87 doları gördü. Gram altın ise 5 bin 491 lira ile rekor tazeledi. Gümüş fiyatı da 51,71 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.