Bir elini tamamen kaybetti ama umudunu kaybetmedi, başardı!
İzmir'de elini kıyma makinesine kaptırdığı için engelli olarak yaşamını sürdüren 45 yaşındaki vatandaş kendi geliştirdiği krom malzemeden yapılan aparat sayesinde hayata tutunup "demir elli usta" olarak ünlenerek tüm engellilere de umut oldu.
İzmir'de elini kıyma makinesine kaptırdığı için engelli olarak yaşamını sürdüren Fesih Gündem (45), kendi geliştirdiği krom malzemeden yapılan aparat sayesinde hayata tutundu.
Aparat nedeniyle 'demir elli adam' olarak anılan ve bir restoranda kebap ustası olan Gündem, aparata bıçakları takıp çıkararak; elini döner kesme, et açma, salata doğrama amaçlı kullanabiliyor. Kendi tasarımıyla hem mesleğine devam edebildiğini hem de hayatını kolaylaştırdığını anlatan Gündem, diğer engellilere umut oluyor.
İzmir'de yaşayan ve 2015 yılında çalıştığı lokantada elini kıyma makinesine kaptıran iki çocuk babası Fesih Gündem, hayatına sağ eli olmadan devam ediyor. Bir restoranda kebap ustası olan Gündem, tek eliyle çalışmakta güçlük çektiği için kendine bir aparat tasarladı.
Aparatı ilk olarak baca borusundan yapan Gündem, daha sonra krom malzeme kullanarak aparatı geliştirdi. Çevresindekilerin 'demir elli adam' olarak tanıdığı Gündem, şimdi krom aparata bıçakları takıp çıkararak; elini döner kesme, et açma, salata doğrama amaçlı kullanabiliyor.