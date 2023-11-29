Bir elini tamamen kaybetti ama umudunu kaybetmedi, başardı!

Aparat nedeniyle 'demir elli adam' olarak anılan ve bir restoranda kebap ustası olan Gündem, aparata bıçakları takıp çıkararak; elini döner kesme, et açma, salata doğrama amaçlı kullanabiliyor. Kendi tasarımıyla hem mesleğine devam edebildiğini hem de hayatını kolaylaştırdığını anlatan Gündem, diğer engellilere umut oluyor.