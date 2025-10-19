Bir eski dini nikahlı cani dehşeti daha: Bir kadın sokak ortasında defalarca bıçaklandı
Tekirdağ'da bir kadın, kanunen resmi nikah kıyılmadan kıyılması yasak olsa da dini nikah kıydırdığı ardından da ayrıldığı öğrenilen bir kişi tarafından aracına binmek isterken defalarca bıçaklanarak yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, gece saatlerinde Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi 14 Kasım Caddesi Gökçeşme Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre E.S. (55) isimli şahıs, resmi nikah öncesinde kıyılması yasak olmasına rağmen dini nikah kıydığı ancak daha sonra ayrıldığı M.Ç.'yi arabasına bineceği sırada sinir krizi geçirerek darbetti.
Şüpheli, daha sonra bıçakla saldırarak kadını yaraladı.
Kanlar içinde yere yığılan M.Ç., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
