Bir estetik faciası daha! Evlilik öncesi hayatının şokunu yaşadı

OPERASYON 10 SAAT SÜRDÜ

Güllü G. yaklaşık 2 saat sürmesi gereken operasyon 10 saat sürdüğünü dile getirdi. Üstelik uzun süren operasyonun sonunda Güllü G. sadece burnunun işlem görmediğini, kulağından kıkırdak alınarak çenesine ve dudaklarına eklendiğini öne sürdü. Güllü G. burun estetiği için 2 bin 200 Euro ödediğini belirtti. G.'nin iddiasına göre, rızası olmadan yapılan bu işlemler için ayrıca 10 bin lira istendi. G. miktarı kabul etmeyerek bin 500 lira daha ödedi.