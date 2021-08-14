Bir estetik faciası daha! Evlilik öncesi hayatının şokunu yaşadı
Avusturya'da yaşayan Güllü G. (25), burun estetiği yaptırmak için İstanbul'a geldi. Nişantaşı'ndaki bir kliniğe giden genç kadın ameliyattan uyanınca üst dudağına ve çenesine de dolgu yaptığını fark etti. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan kadın, yanlış yapılan 2 estetik operasyonu, nedeniyle Viyana'da 3 farklı operasyona daha girdi.
Viyana'da yaşayan Güllü G. Nisan 2021'de burun estetik ameliyatı için nişanlısı ile İstanbul'a geldi. Nişantaşı'ndaki bir kliniğe giden Güllü G., ameliyatı için tarih beklemeye başladı. G., iddiasına göre beklediği süre zarfında operasyonu yapacak Opr. Dr. B.A ile operasyon için konuşamadı, ameliyat öncesinde doktora ulaşamadı. Doktorla da ameliyattan bir saat önce tanıştığını belirten 25 yaşındaki kadın, doktor tarafından kliniğin lavabosuna götürüldü.
Doktor, Güllü G.'ye yapacağı işlemi lavaboda anlattı, yüzüne operasyon için çizgiler çizdi ardından aynı kalemle operasyonu da lavabo duvarına çizdiği şekiller ile anlattı.
OPERASYON 10 SAAT SÜRDÜ
Güllü G. yaklaşık 2 saat sürmesi gereken operasyon 10 saat sürdüğünü dile getirdi. Üstelik uzun süren operasyonun sonunda Güllü G. sadece burnunun işlem görmediğini, kulağından kıkırdak alınarak çenesine ve dudaklarına eklendiğini öne sürdü. Güllü G. burun estetiği için 2 bin 200 Euro ödediğini belirtti. G.'nin iddiasına göre, rızası olmadan yapılan bu işlemler için ayrıca 10 bin lira istendi. G. miktarı kabul etmeyerek bin 500 lira daha ödedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Yapılan operasyonları düzeltmek için Viyana'da 3 farklı operasyon daha geçiren Güllü G., 2 hafta sonra bir operasyona daha girerek dudağına konulan kıkırdak parçalarını aldıracak. 25 yaşındaki kadın İstanbul'da suç duyurusunda bulundu. Nişantaşı'ndaki kliniğe giden DHA ekibi, Opr. Dr. B.A'nın kliniğin B.A tarafından boşaltıldığı bilgisine ulaştı.