Bir ev sahibi zulmü daha! Eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı

Evden atılma sürecini anlatan Ş.T., “Evi 2 yıl önce tutmuştuk. Bir yıl bitti, ikinci aya girdiğimizde kiraya artış yaptı, kabul ettik. İkinci yılımızın dolmasına 3 ay vardı. Tekrardan zam istediler, 3 buçuk bin lira dediler. ‘Tamam’ dedim kabul ettim. Ardından bizi avukata vermişler. İhbarname geldi, taahhütname imzalatmışlar. Fakat ben taahhütnamenin ne olduğunu bilmiyordum. Daha sonra avukat geldi ‘Evden çıkacaksınız’ dedi. Avukat bize 3 ay gün tanıdı ama imkansızlıktan evi bulup tutamadık. Daha sonra avukat geldi, evi boşalttılar. Bir saatin içinde bizim eşyamızı talan ettiler. Burada bütün eşyalarımız kırıldı. Ev sahibi ‘kızımı getireceğim’ dedi ama ben inanmadım. Daha önce de başka kiracıya ‘Oğlumu getireceğim’ demiş. Bizi evden çıkarttı, şimdi 7 buçuk bin liraya kiraya veriyor. Eve şimdi sizde gördünüz. Buna vicdanı nasıl el verdi? Bizim psikolojimiz bozuldu. Bize iftira atıyor. 4 aylık kiramı vermediler öyle çıkarttım diye. Kendi ‘kızımı getireceğim’ dedi, hala kızı gelecek” dedi.