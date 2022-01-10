Bir garip olay: 40 yıldır flört ettiği pembe rengiyle evlendi

Kitten daha önceki röportajlarında pembe renge olan aşkının 20. doğum gününde giydiği kıyafetler nedeniyle başladığını anlatmış, "Kendimi harika hissettim. Düşündüm ki, aynı anda bu kadar pembe kıyafet giymek bana bu kadar şahane hissettirdiyse neden her gün pembe giymemeyim? Yeniden kot pantolon- beyaz tişört ikilisine dönmek bana saçma geldi" demişti.