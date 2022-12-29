Bir garip soygun girişimi! Koltuk değneğiyle gelip, meyve bıçağı çıkardı

"MEYVE BIÇAĞI ÇIKARIYOR"

Kuyumcu dükkanının sahibi Erol A. "Dün 16.00 sıralarında 2 oğlum buradaydı. Kapıdan genç bir arkadaş giriyor. Daha sonra beklemeye başlıyor. Çocuklar da 'Buyrun yardımcı olalım' diyorlar. Tahminimce madde etkisinde olan arkadaş cebinden meyve bıçağı çıkarıyor. Koltuk değneğini de kullanıp tezgaha vuruyor ve altınları istiyor. Bizim çocuklar da 'Buyur otur sana yardımcı olalım' diyorlar fakat o daha çok sinirlenip koltuk değneğiyle vitrinin camını kırınca benim çocuklar üzerine yüklenip etkisiz hale getiriyorlar. Sonra da polise haber veriyorlar polisler de gözaltına alıyorlar. Bir zararımız yok sadece camı kırdı" dedi.