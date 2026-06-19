Bir genci elektrik direğine bağlayıp yapmadıklarını bırakmadılar!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşanan akran zorbalığı olayı, görenleri hayrete düşürdü. Bir grup genç, kendi aralarındaki bir genci aydınlatma direğine streç filmle bağlayarak sokak ortasında eziyet etti. Haber3.com okurları için edindiğimiz bilgilere göre, cep telefonu kameralarına yansıyan olay, akran zorbalığının ulaştığı endişe verici boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.