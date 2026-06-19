Bir genci elektrik direğine bağlayıp yapmadıklarını bırakmadılar!
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir grup gencin arkadaşlarına uyguladığı akran zorbalığı pes dedirtti. Streç filmle aydınlatma direğine bağlanan gencin başına yumurta atılıp üzerine un ve sıvı yağ döküldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yaşanan akran zorbalığı olayı, görenleri hayrete düşürdü. Bir grup genç, kendi aralarındaki bir genci aydınlatma direğine streç filmle bağlayarak sokak ortasında eziyet etti. Haber3.com okurları için edindiğimiz bilgilere göre, cep telefonu kameralarına yansıyan olay, akran zorbalığının ulaştığı endişe verici boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.
Mağdur genç, arkadaşları tarafından bir aydınlatma direğine hareket edemeyecek şekilde streç filmle sıkıca bağlandı. Direğe bağlanan gencin kafasına önce yumurta fırlatan grup, ardından üzerine sıvı yağ ve un dökerek zorbalığa devam etti. Gruptaki şahısların, arkadaşlarına yaptıkları bu eziyeti eğlence amaçlı kendi cep telefonlarıyla kaydetmeleri olayın vahametini artırdı.
Gençlerin sokak ortasında çevreye verdiği rahatsızlık ve arkadaşlarına uyguladıkları bu acımasız şaka, bölgedeki bir apartman sakini tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte, toplumda giderek artan akran zorbalığı vakalarına karşı yetkililerin ve ailelerin daha dikkatli olması gerektiği gündeme geldi.