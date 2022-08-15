Bir hata milyoner etti! Yanlışlıkla mahalleyi satın aldı

BİR ANDA MİLYONER OLDU

İngiliz Daily Mail gazetesi bu hata sonrası kadının 84 ev ve 2 arazinin sahibi olduğu ve tüm bunların değerinin 50 milyon dolardan fazla olduğunu yazdı.

Aynı habere göre, evraklarda mahalledeki blokların kodlarıyla ilgili hata yapınca, tüm evler bir anda kadının üzerine geçirildi.