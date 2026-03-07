Bir ilçe bu olayı konuşuyor! 300 milyon TL toplayıp ortadan kaybolan emlakçı ölü bulundu
Çanakkale'in Çan ilçesinde yüksek faiz vaadiyle 200 kişiden 300 milyon TL toplayıp kayıplara karıştığı öne sürülen emlakçı O.Ö., evinde asılı halde ölü bulundu.
Çanakkale’nin Çan ilçesi dolandırıcılık iddiasıyla sarsıldı. İlçede yıllardır emlakçılık yapan 51 yaşındaki O.Ö.’nün, çevresindeki yaklaşık 200 kişiden yüksek faiz vaadiyle toplamda 300 milyon TL topladığı öne sürüldü.
Ortalıktan kayboldu
Son birkaç gündür telefonlarına bakmayan ve iş yerini açmayan O.Ö.’ye ulaşamayan vatandaşlar panikledi.100’den fazla mağdur, paralarını alamadıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Mağdurların ifadeleri üzerine polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Evinde ölü bulundu
Hakkındaki şikayetlerin ardından her yerde aranan O.Ö.’nün izine, Atatürk Mahallesi Şehit Engin Eker Caddesi'ndeki evinde rastlandı. Adrese giren polis ekipleri, O.Ö.'yü asılı halde ölü olarak buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İntihar şüphesi
Polis, ilk bulgular ışığında O.Ö.’nün intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Ancak toplanan 300 milyon liranın akıbeti hala gizemini koruyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)