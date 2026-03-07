Bir ilçe bu olayı konuşuyor! 300 milyon TL toplayıp ortadan kaybolan emlakçı ölü bulundu

Ortalıktan kayboldu

Son birkaç gündür telefonlarına bakmayan ve iş yerini açmayan O.Ö.’ye ulaşamayan vatandaşlar panikledi.100’den fazla mağdur, paralarını alamadıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Mağdurların ifadeleri üzerine polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.