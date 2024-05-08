Bir ilçe diken üstünde: Yer altından çıkan gaz 10 gündür yayılıyor

Sarayköy ilçesi yakınında, Babadağ kara yolu kenarında bir firma tarafından yapılan jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında 29 Nisan'da patlama oldu. Yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su, metrelerce havaya yükseldi. Sülfür gazı da çevreye yayıldı.