Bir ilçe diken üstünde: Yer altından çıkan gaz 10 gündür yayılıyor
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 10 gün önce jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında meydana gelen patlamanın ardından hidrojen sülfür gazı çevreye yayılmaya devam ediyor. Gazın zararsız olduğu tespit edilirken, ilçede yaşayanlar yayılan koku ve beyaz örtü tabakası nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.
Sarayköy ilçesi yakınında, Babadağ kara yolu kenarında bir firma tarafından yapılan jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında 29 Nisan'da patlama oldu. Yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su, metrelerce havaya yükseldi. Sülfür gazı da çevreye yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de Babadağ ilçesine giden kara yolunu trafiğe kapattı.
Çevreye yayılan sülfür gazının ölçümünü yapan itfaiye ekipleri, yanma riskinin bulunmadığını tespit etti. Ekiplerin, kuyuya, gaz basıncının yüksek olması nedeniyle müdahale edemedikleri öğrenildi.
Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı'nın da soruşturma başlattığı ve yetkili kurumlardan gazın etkileri konularında bilirkişi raporları istediği öğrenildi.