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  4. Bir ilçe diken üstünde: Yer altından çıkan gaz 10 gündür yayılıyor

Bir ilçe diken üstünde: Yer altından çıkan gaz 10 gündür yayılıyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 10 gün önce jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında meydana gelen patlamanın ardından hidrojen sülfür gazı çevreye yayılmaya devam ediyor. Gazın zararsız olduğu tespit edilirken, ilçede yaşayanlar yayılan koku ve beyaz örtü tabakası nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA
Bir ilçe diken üstünde: Yer altından çıkan gaz 10 gündür yayılıyor - Resim: 1

Sarayköy ilçesi yakınında, Babadağ kara yolu kenarında bir firma tarafından yapılan jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında 29 Nisan'da patlama oldu. Yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su, metrelerce havaya yükseldi. Sülfür gazı da çevreye yayıldı.

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Bir ilçe diken üstünde: Yer altından çıkan gaz 10 gündür yayılıyor - Resim: 2

 İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de Babadağ ilçesine giden kara yolunu trafiğe kapattı. 

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Bir ilçe diken üstünde: Yer altından çıkan gaz 10 gündür yayılıyor - Resim: 3

Çevreye yayılan sülfür gazının ölçümünü yapan itfaiye ekipleri, yanma riskinin bulunmadığını tespit etti. Ekiplerin, kuyuya, gaz basıncının yüksek olması nedeniyle müdahale edemedikleri öğrenildi. 

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Bir ilçe diken üstünde: Yer altından çıkan gaz 10 gündür yayılıyor - Resim: 4

Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı'nın da soruşturma başlattığı ve yetkili kurumlardan gazın etkileri konularında bilirkişi raporları istediği öğrenildi.

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