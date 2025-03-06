Bir ilde daha obruk paniği: 7 metrelik yarık oluştu
Aksaray'ın Eskil ilçesinde obruk meydana geldi. 7 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğindeki obruk vatandaşları tedirgin etti.
Kaynak: İHA/DHA
Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Karakol-Şekerler yolu Akraç mevkiindeki boş arazide obruk oluştu.
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Bir kısmı tarlada bir kısmı da tarla yolunu kapsayan obruğu gören çevre halkı tedirginlik yaşarken, obruğu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
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Yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olan obruk vatandaşları korkuttu.
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Obrukla ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi veren vatandaşlar bölgede inceleme ve araştırma yapılmasını bekliyor.
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