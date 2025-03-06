  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bir ilde daha obruk paniği: 7 metrelik yarık oluştu

Bir ilde daha obruk paniği: 7 metrelik yarık oluştu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde obruk meydana geldi. 7 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğindeki obruk vatandaşları tedirgin etti.

Kaynak: İHA/DHA
Bir ilde daha obruk paniği: 7 metrelik yarık oluştu - Resim: 1

Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Karakol-Şekerler yolu Akraç mevkiindeki boş arazide obruk oluştu. 

1 / 5
Bir ilde daha obruk paniği: 7 metrelik yarık oluştu - Resim: 2

Bir kısmı tarlada bir kısmı da tarla yolunu kapsayan obruğu gören çevre halkı tedirginlik yaşarken, obruğu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. 

2 / 5
Bir ilde daha obruk paniği: 7 metrelik yarık oluştu - Resim: 3

Yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olan obruk vatandaşları korkuttu. 

3 / 5
Bir ilde daha obruk paniği: 7 metrelik yarık oluştu - Resim: 4

Obrukla ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi veren vatandaşlar bölgede inceleme ve araştırma yapılmasını bekliyor.

4 / 5