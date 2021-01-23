Bir ilde daha vakalar yüzde 90 düştü, harita yeşile döndü
Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri sonrasında Edirne'de Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında da kent haritası yeşile döndü.
Türkiye'de eylül ayı ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında yeniden yükseliş yaşanırken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarıyla yeni tedbirler hayata geçirildi. Özellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla önüne geçilmesi planlanan vaka sayısı, yeni yılla birlikte Edirne'de düşüşe geçti. Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasında kent haritası kırmızıdan yeniden yeşile döndü.
Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, vaka sayılarında yüzde 90'ın üzerinde düşüş yaşandığını söyledi. Kentte süreci iyi yönettiklerini ifade eden Yıldırım, "Eylül ayı son itibariyle yani grip mevsimi geldiğinde koronavirüs sayılarının yükselişini tüm dünya gibi biz de bekliyorduk ve bütün hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Gerek hastane kapasiteleri gerek filyasyon ekibi kapasiteleri, sahada çalışan arkadaşlarımızın sayısı ve etkinliğini peyderpey artırdık. Daha sonra gelen kısıtlamalarla vaka sayıları da oldukça düşük bir düzeye indi. Bu yönden iyi bir süreç geçirdiğimizi düşünüyoruz" dedi.
Edirne'de vaka sayılarında yüzde 90'ın üzerinde düşüş yaşandığını kaydeden Yıldırım, "Sayısal olarak bilgi veremem ama yüzde 90'ın üzerinde bir düşüş var. Tabi bu şu anlama gelmemeli. Gerçekten virüs insanla beraber geziyor. Yani kısıtlama oldukça vaka sayısı da azalıyor. Yüzde 90'ın üzerinde olan bir düşüş bizi rahatlatmamalı, çünkü biz yine sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uymazsak yine 1- 1,5 ay içerisinde yüksek sayılara ulaşabiliriz. Bu nedenle sayılar düştüğü için çok mutluyuz ama bütün tedbirlere, kurallara uymak zorundayız" diye konuştu.
Yoğun bakım hasta oranlarının da düşüşe geçtiğini belirten Yıldırım, "Yoğun bakım oranları da çok düştü. Çok şükür ki bizler bu süreçte yaklaşık 1- 1,5 ay içerisinde çok önceden hazırlık yaparak Edirne'de 40'ın üzerinde yoğun bakım yatak sayısını artırdık, bu nedenle de hiçbir zaman yoğun bakımlarda sıkıntıya düşmedik. Yoğun bakım ihtiyacı olan, koronavirüslü vatandaşlarımızı yoğun bakımlarda tedavi altına aldık ve bu bakımdan çok başarılı bir süreç geçirdik. Yani yoğun bakımda şu an normal mevsim standartlarının bile altındayız diyebilirim" şeklinde konuştu.