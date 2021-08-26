Bir ilginç olay: Aynı evin içindeler ama farklı ülkelerde oturuyorlar
Baarle kasabasından geçen sınırın bir tarafı Hollanda diğer tarafı ise Belçika olunca ortaya ilginç görüntüler çıkıyor.
Belçika'ya ait Baarle-Hertog kasabası 22 yerleşim biriminden oluşuyor. Bunlar aynı zamanda Hollanda topraklarıyla da çevrili küçük yerler. Hollanda'ya ait Baarle-Nassau kasabası ise sekiz yerleşim biriminden oluşuyor ve bunların yedi tanesi Belçika yerleşim yerleri içerisinde kalıyor.
Bu karmaşıklığın önüne geçmek isteyen yerel yöneticiler sınırların anlaşılmasını kolaylaştırmak için sınırdaki kaldırımları işaretlerle belirginleştirdiler. Eğer bu işaretleri takip ederseniz bunların kasabanın yollarından ve bahçelerinden çapraz insanların oturma odalarından ise düz bir şekilde geçtiğini çabucak anlarsınız.
Yaşamını bugüne kadar bu köylerin Hollanda'ya ait kısmında geçiren Bayan van Gool, bölgede sık sık kaçakçılık yapıldığını söylüyor. İnsanların gümrüklerde dikkat çekmemek için özel kıyafetler giydiğini belirten Gool örnek olarak ise kıyafetlerinin altında tereyağı kaçırmak isteyen kadınlardan bahsediyor.
İki ülkenin de kendine göre iyi ve kötü olarak nitelendirilebilecek yönlerine değinen Gool, günümüzde Belçika'da yapılan ekmeğin daha lezzetli olduğunu benzinin ise Hollanda'ya göre daha ucuz olduğunu söylüyor.