Bir ilginç olay: Balkabağında 61 kilometre yol gitti
ABD’nin Nebraska kentinde 383 kiloluk dev balkabağının içini oyarak küçük bir kayık haline getiren Hansen, balkabağıyla Missouri Nehri’nde 61 kilometre kürek çekerek rekor kırdı.
Nebraska eyaletinin Bellevue Kent Belediyesi 27 Ağustos’ta yaptıkları açıklamada, yaklaşık 383 kiloluk bir balkabağının içini oyarak kendine kayık yapan Duane Hansen’ın, Missouri Nehri’nde yaklaşık 61 kilometre kürek çekerek yol kat ettiğini açıkladı.
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Açıklamada ilk başta balkabağının sadece nehirde yüzdürüleceğini düşündüklerini belirten belediye yetkilileri, “Hansen'in aslında bu yolculukta balkabağına bineceğini konuşmanın ilerleyen zamanlarında fark ettik” dedi.
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60’ıncı doğum gününü kutlamak hem de bu alanda rekor kırmak istediğini belirten Hansen, 27 Ağustos’ta sabah saatlerinde yetkililerin şahitliğinde balkabağına atlayarak nehirde kürek çekmeye başladı.
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Hansen akşam saatlerinde rekoru kırarak nehir üzerinden Nebraska kentine ulaştı.
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