Bir ilginç olay: Yılbaşı ağacı değil otomobil!
Antalya'da 90 metre led ışıkla yılbaşı ağacı gibi süslenen araç polis tarafından yakalanılarak çekildi.
Antalya’da led ışıklarla süsleyip disko topuna çevirdiği aracıyla polis tarafından yakalanan sürücüye toplamda 2 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.
1 / 13
25 yaşındaki Muhammet Doğan, led ışık kullanarak yılbaşı ağacı gibi ışıklarla süslediği aracı ile trafiğe çıktı.
2 / 13
Cadde ve sokaklarda ışıl ışıl parlayan aracı ile gezen sürücü, vatandaşların çektiği görüntülerle bir anda sosyal medyada viral olunca, polis ekipleri harekete geçti.
3 / 13
Disko topuna dönen araç ile şehri turlarken trafik polisleri tarafından durdurulan araç için çekici talep edildi.
4 / 13