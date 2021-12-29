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Bir ilginç olay: Yılbaşı ağacı değil otomobil!

Antalya'da 90 metre led ışıkla yılbaşı ağacı gibi süslenen araç polis tarafından yakalanılarak çekildi.

Bir ilginç olay: Yılbaşı ağacı değil otomobil! - Resim: 1

Antalya’da led ışıklarla süsleyip disko topuna çevirdiği aracıyla polis tarafından yakalanan sürücüye toplamda 2 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

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Bir ilginç olay: Yılbaşı ağacı değil otomobil! - Resim: 2

25 yaşındaki Muhammet Doğan, led ışık kullanarak yılbaşı ağacı gibi ışıklarla süslediği aracı ile trafiğe çıktı.

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Bir ilginç olay: Yılbaşı ağacı değil otomobil! - Resim: 3

Cadde ve sokaklarda ışıl ışıl parlayan aracı ile gezen sürücü, vatandaşların çektiği görüntülerle bir anda sosyal medyada viral olunca, polis ekipleri harekete geçti.

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Bir ilginç olay: Yılbaşı ağacı değil otomobil! - Resim: 4

Disko topuna dönen araç ile şehri turlarken trafik polisleri tarafından durdurulan araç için çekici talep edildi.

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