Bir ilimiz bu el ilanını konuşuyor: ''Bu 2 köpeği görürseniz...''
Adana’da kim tarafından asıldığı belli olmayan ve üzerinde 2 erkeğin fotoğrafı ile ‘Bu iki köpeği yolda görürseniz önlerine kaşar atmayı unutmayınız’ yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü.
Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve çöp kutusuna üzerinde 2 erkek gencin fotoğrafı ile ‘Bu iki köpeği yolda görürseniz önlerine kaşar atmayı unutmayınız’ yazılı ilan asıldı.
İHA'nın haberine göre ilanı görenler hayrete düşerken, kimisi ilanı söküp attı, kimisi de fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.
Yoldan geçerken aydınlatma direğindeki ilanı gören bir genç ise ilanın fotoğrafını çekip arkadaşlarına gönderdi.
Genç, “Gerçekten çok şaşırtıcı, fotoğraf gösterip linç etmek. Hiç bilmiyorum kim olduklarını ancak dolandırıcı olabilirler bana öyle bir izlenim verdi. Yapılan şey ayıp, ne yaptıklarını bilmiyorum ama keşke böyle bir şey görmeseydim” ifadelerini kullandı.