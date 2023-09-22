Bir ilimiz bu el ilanını konuşuyor: ''Bu 2 köpeği görürseniz...''

Genç, “Gerçekten çok şaşırtıcı, fotoğraf gösterip linç etmek. Hiç bilmiyorum kim olduklarını ancak dolandırıcı olabilirler bana öyle bir izlenim verdi. Yapılan şey ayıp, ne yaptıklarını bilmiyorum ama keşke böyle bir şey görmeseydim” ifadelerini kullandı.