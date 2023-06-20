Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç!
Sakarya’nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak dereleri taşırdı. Su altında kalan ilçede selde mahsur kalan 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesi gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte su altında kaldı. Oluşan heyelan sebebi ile mahalle yollarının bir bölümü ulaşıma kapandı.
Taşan dereler; cadde, tarım arazileri ile birçok evin giriş katı ve bahçelerini su altında bıraktı. Caddeleri tamamıyla suyla kaplanan Puna Ortaköy Mahallesi’nde de vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bölgedeki vatandaşlar ulaşımı çoğunlukla traktör yardımıyla sağladı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’da su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Çalışma yürüten ekiplerden bilgi alan Vali Kaldırım, mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini de iletti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesine bağlı ekipler ise sel ve taşkınların yaşandığı bölgede teyakkuz haline geçti.