Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'yı Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlayacak dev projenin detaylarını paylaştı. Bursa-Osmaneli hattında çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, 106 kilometrelik ilk etabın yılın ikinci yarısında tamamlanacağını açıkladı. Yılda 30 milyon yolcu kapasiteli olması beklenen Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattı ile Bursa, Türkiye'nin Yüksek Hızlı Tren ağına katılan 12. il olacak.
Bursa’nın ulaşım altyapısını güçlendirecek Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nde sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin bölge ulaşımı için kritik bir dönemeç olduğunu belirterek, Bursa’nın Ankara ve İstanbul hattına entegre edileceğini duyurdu.
Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını kapsayan 106 kilometrelik hattın yapımında önemli bir ilerleme kaydedildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Üstyapı işlerinde yüzde 90 ilerleme kaydettik. Bu kesimdeki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.
Toplamda 201 kilometre uzunluğunda tasarlanan proje, saatte 250 kilometre hıza uygun standartlarda inşa ediliyor.
Proje kapsamında 25 tünel ve 16 viyadük inşa edildiğini belirten Uraloğlu, hattın tamamlandığında yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşacağını vurguladı.