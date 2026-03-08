Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi

Bursa’nın ulaşım altyapısını güçlendirecek Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nde sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin bölge ulaşımı için kritik bir dönemeç olduğunu belirterek, Bursa’nın Ankara ve İstanbul hattına entegre edileceğini duyurdu.