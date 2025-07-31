Bir ilimiz diken üstünde! Su deposu satışları patladı

'SENE BAŞINDA SATMADIĞIMIZ DEPOYU BİR HAFTADA SATTIK'

Sulama sistemleri ve depo işletmecisi Demhat Kılıç, "Sene başından beri satmadığımız adet sayısını geçen pazartesi gününden beri satmaya başladık. Özellikle 500 litre ve 1000 litrenin satışı çok oldu. Ayrıca üretici arkadaşlarımız da yetiştiremiyor. Satışlar yüzde 100'ün üzerine çıktı. Çünkü herkes olayın ciddiyetini farkında. Talep fazla olunca üretim yetişmiyor ve ham madde eksikliğinden dolayı fiyatlar da artıyor. 500 litre bir yatay su deposu 3 bin 500 liradan, 1000 litre olanlar ise 5 bin 500'den başlıyor" dedi.