Bir ilimiz kabusu yaşadı: Heyelanın yuttuğu ev kamerada
Rize'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 64 dairenin tahliye edildiği heyelanda dev toprak kütlesinin kayarak dolduğu evlerin içi görüntülendi.
Rize'nin Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'nde 18 Kasım'da etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak kütleleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Evlerden birinde toprak yığını altında kalan Yakup Ali Bayraktar (35) hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevredeki 64 dairede yaşayanlar da tahliye edildi.
Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü heyelanda, ilçeye 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Boşaltılan evlerdeki vatandaşlar, misafirhanelere yerleştirildi. Bölgede heyelanla giriş katları toprakla dolan binalarla ilgili teknik inceleme sonrası rapor hazırlanacağı belirtildi. Ön incelemede; yamaçtan kayarak binaların giriş katlarına yaklaşık 60 ton toprak dolduğu öğrenildi.
Heyelanlı yamacın üst kısmında çökme yaşanan yol ve tahliye edilen binaların çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, heyelanda dev toprak kütlesinin kayarak dolduğu evlerin içi de ilk kez görüntülendi.
Toprakla dolan evlerde hasarın boyutu, görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde; tonlarca ağırlıktaki toprak yığının dolduğu evlerdeki eşyaların kullanılamayacak halde olduğu yer aldı.