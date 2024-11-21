Bir ilimiz kabusu yaşadı: Heyelanın yuttuğu ev kamerada

Rize'nin Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'nde 18 Kasım'da etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak kütleleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Evlerden birinde toprak yığını altında kalan Yakup Ali Bayraktar (35) hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevredeki 64 dairede yaşayanlar da tahliye edildi.