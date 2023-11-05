Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi
Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: İHA
Aydın'da dün gece başlayan sağanak yağış, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu.
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Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.
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Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde 5 aracın sele kapıldığını belirten Canbolat, burada kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cenazesine ulaştıklarını, bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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Güzeltepe Mahallesi'nde de bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğunu aktaran Canbolat, İzmir'den de bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.
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