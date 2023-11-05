  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi

Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA
Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi - Resim: 1

Aydın'da dün gece başlayan sağanak yağış, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu.

1 / 42
Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi - Resim: 2

Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.

2 / 42
Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi - Resim: 3

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde 5 aracın sele kapıldığını belirten Canbolat, burada kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cenazesine ulaştıklarını, bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

3 / 42
Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi - Resim: 4

Güzeltepe Mahallesi'nde de bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğunu aktaran Canbolat, İzmir'den de bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

4 / 42