Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Yağışlar sonrası heyelan

Yapılan açıklamada, “Toprak ve taşların düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinde ise tek şerit ulaşıma kapanmıştır. Güvenlik önlemleri alınan yolda, karayolları ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatılmıştır. Olası bir duruma müdahale için de AFAD ekibimiz de olaya yerine intikal etmiştir” denildi.