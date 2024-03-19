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Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Yağışlar sonrası heyelan

Bitlis’te 2 gündür etkili olan yağmur yağışı, Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İHA
Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Yağışlar sonrası heyelan - Resim: 1

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Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Yağışlar sonrası heyelan - Resim: 2

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bitlis Acil Afet Durum İl Müdürlüğü (AFAD) gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan meydana geldiği belirtti.

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Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Yağışlar sonrası heyelan - Resim: 3

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobil, düşen toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Yağışlar sonrası heyelan - Resim: 4

Yapılan açıklamada, “Toprak ve taşların düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinde ise tek şerit ulaşıma kapanmıştır. Güvenlik önlemleri alınan yolda, karayolları ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatılmıştır. Olası bir duruma müdahale için de AFAD ekibimiz de olaya yerine intikal etmiştir” denildi.

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