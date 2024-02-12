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  4. Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor

Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor

Ardahan'da dondurucu soğuklar ve sis nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Kaynak: İHA
Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor - Resim: 1

Ardahan'da dondurucu soğuklar ve erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar kırağı tuttu.

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Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor - Resim: 2

Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 17,6 dereceye kadar düştü.

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Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor - Resim: 3

Ankara’dan Ardahan’a gezmek için gelen Cemal Uludağ, soğuk hava ve sisin oluşturduğu kartpostallık manzara doyamadığını söyleyerek, "Ardahan’ı beğendim. O eski Anadolu havasını burada gördüm. Kışı da burada görüp yaşadık. İnsanları da çok güzel, sıcak kanlı, tabiatı da çok güzel" dedi.

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Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor - Resim: 4
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