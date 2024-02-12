Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor
Ardahan'da dondurucu soğuklar ve sis nedeniyle ağaçları kırağı kapladı, Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.
Kaynak: İHA
Ardahan'da dondurucu soğuklar ve erken saatlerde etkili olan sisin ardından ağaçlar kırağı tuttu.
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Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 17,6 dereceye kadar düştü.
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Ankara’dan Ardahan’a gezmek için gelen Cemal Uludağ, soğuk hava ve sisin oluşturduğu kartpostallık manzara doyamadığını söyleyerek, "Ardahan’ı beğendim. O eski Anadolu havasını burada gördüm. Kışı da burada görüp yaşadık. İnsanları da çok güzel, sıcak kanlı, tabiatı da çok güzel" dedi.
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