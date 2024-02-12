Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor

Ankara’dan Ardahan’a gezmek için gelen Cemal Uludağ, soğuk hava ve sisin oluşturduğu kartpostallık manzara doyamadığını söyleyerek, "Ardahan’ı beğendim. O eski Anadolu havasını burada gördüm. Kışı da burada görüp yaşadık. İnsanları da çok güzel, sıcak kanlı, tabiatı da çok güzel" dedi.