Bir ilimiz sabah böyle uyandı... Araçlar kara gömüldü
Yüksekova ilçesinde 2 gündür üst üste yağan kar hayatı durma noktasına getirirken, kent adeta kara gömüldü. Esenyurt TOKİ evlerine çıkan yolda yoğun kar yağışı ve ani bastıran tipi nedeniyle akşam saatlerinde 20 araç mahsur kaldı.
Yüksekova ilçesinde 2 gündür üst üste yağan kar hayatı durma noktasına getirirken, kent adeta kara gömüldü. Esenyurt TOKİ evlerine çıkan yolda yoğun kar yağışı ve ani bastıran tipi nedeniyle akşam saatlerinde 20 araç mahsur kaldı.
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Rampada mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşarken, yoldan çıkmaları ise saniye saniye kameralara yansıdı.
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Buz tutan yolda mahsur kalan araçların yardımına belediye ve karayolları ekipleri yetişti.
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Tipiye yakalandığını belirten Mahmut Turgut, "20 araç aşağıda mahsur kalmış ve çok sayıda da araç rampada mahsur kalmış. Ben de çıkmadığım için aracımı aşağıda bıraktım. Çocuklarımla beraber geldik sonra yaya. Ben de şimdi yaya olarak eve gideceğim. Ama ilk olarak rampada mahsur kalan arkadaşlara yardım edeceğim" dedi.
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