Bir ilimizde 120 köye karantina altında!

Öte yandan, şap hastalığı çıkan bölgelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. İl genelinde olduğu gibi Çaycuma ilçesinde de aşılama işlemleri devam ediyor. Hiç vakaya rastlanılmayan ilçede 2023 yılının ilkbaharına kadar 18 bin 645 hayvanın aşılandığı belirtilirken, aşılama gerçekleşme oranı yüzde 96,61 oldu. Vatandaşlar başarılı çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür etti.