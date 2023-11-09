Bir ilimizde daha barajların dibi göründü!
Balıkesir'in su ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'nın su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 14'e geriledi.
Altıeylül ilçesi sınırları içinde kalan yıllık 157 milyon metreküp kapasiteli baraj, Kille Çayı üzerinde sulama, içme suyu ve taşkınları önlemek amacıyla 1986-1991 yıllarında inşa edildi.
İl merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı barajın yapıldığı alandan geçen ve normalde su altında kalan eski Balıkesir-İzmir kara yolu, son dönemdeki mevsimsel kuraklık nedeniyle yaz aylarında görünür hale geliyor.
Bir yıl önce yüzde 18 olan barajın su seviyesinin bugünlerde yüzde 14'e kadar gerilemesiyle zeminde yer yer oluşan çatlaklar, toprağın üzerinde kalan kayıklar, geniş alanlar arasında ince ip gibi akan su, kuraklık alarmını gözler önüne serdi. Barajın son durumu, drone ile görüntülendi.
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İzzet Günal, il genelinde yüzde 45 yüzeysel, yüzde 55 yer altı su kaynaklarının olduğunu söyledi.