Bir ilimizde daha barajların dibi göründü!

Bir yıl önce yüzde 18 olan barajın su seviyesinin bugünlerde yüzde 14'e kadar gerilemesiyle zeminde yer yer oluşan çatlaklar, toprağın üzerinde kalan kayıklar, geniş alanlar arasında ince ip gibi akan su, kuraklık alarmını gözler önüne serdi. Barajın son durumu, drone ile görüntülendi.