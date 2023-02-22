Bir ilimizde daha deprem alarmı: ''Dört bir yanı diri faylar ile sarılı''

Eskişehir’i etkileyecek 4 fay hattının oluşturabileceği depremlerin büyüklükleri halkında bilgi veren Prof. Dr. Can Ayday şöyle konuştu;

“Eskişehir Fay Zonu bir bütün fay değil, parça parça. Biz bunlara segment deriz. Bu birinci olay Eskişehir’e çok yakın. Yaptığımız araştırmalar sonucu Eskişehir’deki bu depremin 6.4 büyüklüğünde olabileceğini tahmin ediyoruz. İkincisi Kuzey Anadolu Fayı’na gelecek olursak 7.4-7.5 büyüklüğünde deprem oluşturma ihtimali yüksek. Oradan açığa çıkan bir enerji Eskişehir’e gelirken ne kadar sönümlenirse sönümlensin 5-5.5 büyüklüğünde etkisi olur. Gelelim Kütahya Aktif Fayı’na, burası da yine bu kadar büyük değil. Kütahya fay zonunun oluşturacağı depremde 5.5-6 büyüklüğünde olabilir. Uzak ama o da Eskişehir’e 5-5.5 büyüklüğünde deprem oluşturabilir. Gediz Fayı ise büyük, 7-7.2 büyüklüğünde deprem oluşturma ihtimali var. Burada olacak bir depremde Eskişehir’de yine en azından 5.5-6 büyüklüğünde bir depremle karşılaşabilir.”