Bir ilimizde daha içme suyu alarmı verildi: İlçelerde planlı su kesintileri başladı

Hendek ilçesi için yapılan açıklamada ise içme suyu şebekesinin amacı dışında kullanımına dikkat çekilerek şu bilgilere yer verildi:

"SASKİ olarak Hendek'te gerçekleştirdiğimiz içme suyu yatırımları, yalnızca insani ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlanmıştır. Ancak son dönemde su tüketimi normalin çok üzerine çıkmış, bu durumu şebekeye ciddi bir yük indirmiştir. İlçemizdeki tüm abonelerin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede su depoları bulunmasına rağmen, özellikle yaz aylarında artan tarımsal sulama nedeniyle içme suyu kaynaklarımız hızla tükenmektedir. Yapılan değerlendirmeler, suyun önemli bir kısmının amacı dışında kullanıldığını göstermektedir. Mevcut kaynakların daha dengeli kullanılabilmesi ve suyu sürdürülebilir bir şekilde temin edilebilmesi amacıyla, bölgede planlı ve geçici su kesintileri uygulanacaktır. Bu kesintiler, su depoların yeniden dolmasını sağlayarak tüm abonelerimize daha sağlıklı ve düzenli su ulaştırmamıza imkan verecektir. Ayrıca içme suyu şebekesinden tarla veya bahçe sulaması yapıldığını gören vatandaşlarımızın, dumuru ALO 185 hattına bildirmelerini önemle rica ediyoruz."