Bir ilimizde daha ormanlara girişler yasaklandı

Sadece görevli personel ile izinli arıcı ve çobanlara ormanlık alanlara giriş izni verilecek. Yasaklama kararının uygulanması, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlükleri tarafından sağlanacak. Ancak bazı orman parkları ve tabiat alanlarında kontrollü girişler ve belirli şartlarda kullanımlar serbest bırakıldı. Bunlar arasında Çaycuma Pehlivanlar, Devrek Bostandüzü, Ereğli Soğanlı Tarla ve Zonguldak Millet Ormanı gibi bölgeler yer aldı. Bu alanlarda dahi mangal, semaver veya açık ateş yakmak, çadır kurmak ve ATV, motosiklet gibi araçlarla sportif faaliyetlerde bulunmak yasaklandı.