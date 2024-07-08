Bir ilimizde daha sel felaketi: Bir genç kız hayatını kaybetti
Muş'ta etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan felaketinde bir genç kız hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Muş'ta aniden bastıran şiddetli yağışlar, Malazgirt'te sele neden oldu.
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Yağışlar Bahçe köyünde büyük hasara yol açarken, birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı.
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Sel sularına kapılan 20 yaşındaki genç kız çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
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Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tarafından genç kızın cansız bedeni sel sularından çıkarıldı.
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