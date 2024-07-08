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Bir ilimizde daha sel felaketi: Bir genç kız hayatını kaybetti

Muş'ta etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan felaketinde bir genç kız hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Bir ilimizde daha sel felaketi: Bir genç kız hayatını kaybetti - Resim: 1

Muş'ta aniden bastıran şiddetli yağışlar, Malazgirt'te sele neden oldu. 

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Bir ilimizde daha sel felaketi: Bir genç kız hayatını kaybetti - Resim: 2

Yağışlar Bahçe köyünde büyük hasara yol açarken, birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. 

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Bir ilimizde daha sel felaketi: Bir genç kız hayatını kaybetti - Resim: 3

Sel sularına kapılan 20 yaşındaki genç kız çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 

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Bir ilimizde daha sel felaketi: Bir genç kız hayatını kaybetti - Resim: 4

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tarafından genç kızın cansız bedeni sel sularından çıkarıldı.

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