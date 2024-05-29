Bir ilimizde diyaliz kabusu: 33 hasta etkilendi, 4'ü entübe edildi, 2 hasta hayatını kaybetti

Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen 33 hastanın 14’ü ise entübe edilmişti.