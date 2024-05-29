Bir ilimizde diyaliz kabusu: 33 hasta etkilendi, 4'ü entübe edildi, 2 hasta hayatını kaybetti
Burdur'da 25 Mayıs günü diyaliz tedavisinin ardından fenalaşınca hastaneye geri dönen, buradan da Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen hastalardan biri hayatını kaybetmişti. Olayda ölü sayısı arttı ve entübe edilen hastalardan biri daha hayatını kaybetti.
Burdur'da 25 Mayıs günü diyaliz tedavisinin ardından fenalaşınca hastaneye geri dönen, buradan da Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen hastalardan M.D. (70) ve S.A. (88) hayatını kaybetti.
Burdur Devlet Hastanesi’nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü.
Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen 33 hastanın 14’ü ise entübe edilmişti.