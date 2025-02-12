Bir ilimizde kuduz alarmı: 3 kişi ısırıldı, karantina başladı
Şanlıurfa'da 3 kişinin ısırılmasının ardından tespit edilen kuduz vakaları sonrasında çok sayıda köyde 6 aylık karantina başladı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı. Yapılan incelemelerde hayvanda kuduz tespit edilmesi üzerine Divan, Bahçe, Takoran ve çevre mahallelerde 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
Siverek Kaymakamlığı, yaşanan olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında, 27 Ocak 2025 tarihinde Sungurlu Mahallesi’nde E.A. (55) adlı vatandaşın köpek saldırısına uğradığını duyurdu. Aynı köpek, birkaç saat içinde yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Divan Mahallesi’nde M.E.A. (12) ve M.A. (17) isimli çocuklara da saldırarak yaralanmalarına neden oldu.
Kaymakamlık açıklamasında, yaralanan vatandaşların Siverek Devlet Hastanesi’nde IVIG (İmmünoglobulin), tetanos ve kuduz aşılarıyla tedavi edildiği belirtildi. E.A.’nın daha kapsamlı müdahale için Dicle Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi bölümüne sevk edildiği ve 6 Şubat 2025’te taburcu edildiği ifade edilirken, M.E.A. ve M.A.’nın genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayın ardından harekete geçen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, saldırgan köpeği ölü halde buldu. Kuduz şüphesiyle Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderilen numunenin 29 Ocak 2025’te pozitif çıkması üzerine, Divan, Bahçe, Takoran ve çevre mahallelerde 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.