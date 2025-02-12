Bir ilimizde kuduz alarmı: 3 kişi ısırıldı, karantina başladı

Siverek Kaymakamlığı, yaşanan olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında, 27 Ocak 2025 tarihinde Sungurlu Mahallesi’nde E.A. (55) adlı vatandaşın köpek saldırısına uğradığını duyurdu. Aynı köpek, birkaç saat içinde yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Divan Mahallesi’nde M.E.A. (12) ve M.A. (17) isimli çocuklara da saldırarak yaralanmalarına neden oldu.