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Bir ilimizde kuduz alarmı: 3 kişi ısırıldı, karantina başladı

Şanlıurfa'da 3 kişinin ısırılmasının ardından tespit edilen kuduz vakaları sonrasında çok sayıda köyde 6 aylık karantina başladı.

Kaynak: İHA
Bir ilimizde kuduz alarmı: 3 kişi ısırıldı, karantina başladı - Resim: 1

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı. Yapılan incelemelerde hayvanda kuduz tespit edilmesi üzerine Divan, Bahçe, Takoran ve çevre mahallelerde 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

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Bir ilimizde kuduz alarmı: 3 kişi ısırıldı, karantina başladı - Resim: 2

Siverek Kaymakamlığı, yaşanan olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında, 27 Ocak 2025 tarihinde Sungurlu Mahallesi’nde E.A. (55) adlı vatandaşın köpek saldırısına uğradığını duyurdu. Aynı köpek, birkaç saat içinde yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Divan Mahallesi’nde M.E.A. (12) ve M.A. (17) isimli çocuklara da saldırarak yaralanmalarına neden oldu.

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Bir ilimizde kuduz alarmı: 3 kişi ısırıldı, karantina başladı - Resim: 3

Kaymakamlık açıklamasında, yaralanan vatandaşların Siverek Devlet Hastanesi’nde IVIG (İmmünoglobulin), tetanos ve kuduz aşılarıyla tedavi edildiği belirtildi. E.A.’nın daha kapsamlı müdahale için Dicle Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi bölümüne sevk edildiği ve 6 Şubat 2025’te taburcu edildiği ifade edilirken, M.E.A. ve M.A.’nın genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Bir ilimizde kuduz alarmı: 3 kişi ısırıldı, karantina başladı - Resim: 4

Olayın ardından harekete geçen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, saldırgan köpeği ölü halde buldu. Kuduz şüphesiyle Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderilen numunenin 29 Ocak 2025’te pozitif çıkması üzerine, Divan, Bahçe, Takoran ve çevre mahallelerde 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

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