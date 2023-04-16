Bir ilimizde obruk korkusu: 10 günde 2'ncisi ortaya çıktı
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 10 gün arayla ikinci kez obruk oluştu.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine bağlı Tepeköy mevkisinde yerleşim yerlerine 500 metre mesafede, yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldi.
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Obruğun 100 metre çevresinde de yer yer yarılmaların ve küçük çapta çökmelerin olduğu gözlendi.
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Mantar toplamak için arazide dolaşırken obruğu fark eden vatandaşlar, alanda yeni obruk oluşma ihtimali nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.
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Yaklaşık 10 gün önce ilçeye bağlı Yeşiltömek köyü yakınlarında da 3 metre çapında ve 5 metre derinliğinde bir obruk oluşmuştu.
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