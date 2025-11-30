  1. Anasayfa
  Bir ilimizde yaklaşık 170 milyar TL'lik altın rezervi bulundu!

Bir ilimizde yaklaşık 170 milyar TL'lik altın rezervi bulundu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki altın madeni sahasında piyasa değeri yaklaşık 4 milyar Dolar olduğu açıklanan bir altın rezervi bulundu.

Ahlatcı Holding’in madencilik alanındaki yatırımlarını yürüten Ahlatcı Altın İşletmeleri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde sahip olduğu 1968,67 hektarlık rezerv sahalarında yürütülen çalışmalar sonucunda 4 milyar dolar değerinde olan bir altın damarı tespit etti. 

Büyük altın keşfi Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin 25 Kasım 2025 tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Sarıkaya'daki rezerv alanlarında yaklaşık 927 bin ons altın potansiyeli olduğu öngörülüyor. 

Söz konusu altın rezervinin bugünkü değeri yaklaşık 4 milyar dolar olarak değerlendiriliyor. 

