Bir ilimizde yaklaşık 170 milyar TL'lik altın rezervi bulundu

Ahlatcı Holding’in madencilik alanındaki yatırımlarını yürüten Ahlatcı Altın İşletmeleri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde sahip olduğu 1968,67 hektarlık rezerv sahalarında yürütülen çalışmalar sonucunda 4 milyar dolar değerinde olan bir altın damarı tespit etti.