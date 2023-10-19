Bir ilimize kış geldi! Her yer beyaza büründü
Rize'nin yüksek rakımlı yaylarında kar yağışı etkili oldu. Bölge kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Kaynak: DHA
Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Huser ve Palovit ile İkizdere ilçesine bağlı Anzer yaylalarında, sağanak sonrası kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası yeşil alanlar, beyaza büründü.
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Yaylada konaklayan turistler, karlı doğada gezinti yaptı. Bölgedeki bazı yaylacılar da hayvanlarını, ahırlara sokmaya çalıştı.
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Yüksek kesimler kar yağışı sürerken; il merkezinde ise sağanak etkisini gösterdi. Bölgede yağmurun gün boyu sürmesi bekleniyor.
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