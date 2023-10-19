Bir ilimize kış geldi! Her yer beyaza büründü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Huser ve Palovit ile İkizdere ilçesine bağlı Anzer yaylalarında, sağanak sonrası kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası yeşil alanlar, beyaza büründü.