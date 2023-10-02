  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bir ilimizi daha sel vurdu! Mahsur kaldılar

Bir ilimizi daha sel vurdu! Mahsur kaldılar

Bitlis'te dün etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bir ilimizi daha sel vurdu! Mahsur kaldılar - Resim: 1

Kentte dün akşam etkili olan sağanak sele yol açtı. Sel nedeniyle su birinkintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda trafikte aksamalar yaşanırken, altyapı da zarar gördü. 

1 / 8
Bir ilimizi daha sel vurdu! Mahsur kaldılar - Resim: 2

Ekipler, yağış sonrası caddelerdeki suları tahliye ettikten sonra zarar gören elektrik ve telefon hatlarını onardı. Kentin Nur Caddesi'nde yağış nedeniyle oluşan su birikintilerinden dolayı yayalar zor anlar yaşadı. 

2 / 8
Bir ilimizi daha sel vurdu! Mahsur kaldılar - Resim: 3

Öte yandan sağanak yağışın etkili olduğu Güroymak ilçesinin Çıtak köyüne bağlı İstasyon Mezrası'nda evleri dere kenarında bulunduğu için mahsur kalan aynı aileden 4 kişi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir bölgeye alındı.

3 / 8
Bir ilimizi daha sel vurdu! Mahsur kaldılar - Resim: 4
4 / 8