Bir ilimizi daha sel vurdu! Mahsur kaldılar
Bitlis'te dün etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kentte dün akşam etkili olan sağanak sele yol açtı. Sel nedeniyle su birinkintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda trafikte aksamalar yaşanırken, altyapı da zarar gördü.
1 / 8
Ekipler, yağış sonrası caddelerdeki suları tahliye ettikten sonra zarar gören elektrik ve telefon hatlarını onardı. Kentin Nur Caddesi'nde yağış nedeniyle oluşan su birikintilerinden dolayı yayalar zor anlar yaşadı.
2 / 8
Öte yandan sağanak yağışın etkili olduğu Güroymak ilçesinin Çıtak köyüne bağlı İstasyon Mezrası'nda evleri dere kenarında bulunduğu için mahsur kalan aynı aileden 4 kişi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir bölgeye alındı.
3 / 8
4 / 8