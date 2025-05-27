Bir ilimizi dolu vurdu; çok sayıda araç hasar gördü
Tokat'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı araçlar hasar gördü.
Kaynak: DHA/İHA
Tokat'ta öğle saatlerinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu
1 / 6
. Yağış nedeniyle park ve seyir halindeki araçlarda hasar oluştu, bazı araçların da camları kırıldı.
2 / 6
Vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye ve yorgan sererek önlem aldı.
3 / 6
Bir vatandaş, "Uzun süredir böyle ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını görmemiştim. Gerçekten çok etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi" şeklinde konuştu.
4 / 6