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Bir ilimizi dolu vurdu; çok sayıda araç hasar gördü

Tokat'ta öğle saatlerinden itibaren etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı araçlar hasar gördü.

Kaynak: DHA/İHA
Bir ilimizi dolu vurdu; çok sayıda araç hasar gördü - Resim: 1

Tokat'ta öğle saatlerinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu

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Bir ilimizi dolu vurdu; çok sayıda araç hasar gördü - Resim: 2

. Yağış nedeniyle park ve seyir halindeki araçlarda hasar oluştu, bazı araçların da camları kırıldı. 

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Bir ilimizi dolu vurdu; çok sayıda araç hasar gördü - Resim: 3

Vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye ve yorgan sererek önlem aldı. 

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Bir ilimizi dolu vurdu; çok sayıda araç hasar gördü - Resim: 4

Bir vatandaş, "Uzun süredir böyle ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını görmemiştim. Gerçekten çok etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi" şeklinde konuştu.

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