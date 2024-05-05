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Bir ilimizi sel vurdu: Korku filmi gibi görüntüler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün etkili olan sağanak, kentte hasara yol açarken, vatandaşların ölümden döndüğü sel felaketinde sel sularının içinde kalan bir gelin otomobili kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
Bir ilimizi sel vurdu: Korku filmi gibi görüntüler - Resim: 1
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Bir ilimizi sel vurdu: Korku filmi gibi görüntüler - Resim: 2

Şırnak'ın Cizre'de dün etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

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Bir ilimizi sel vurdu: Korku filmi gibi görüntüler - Resim: 3

Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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Bir ilimizi sel vurdu: Korku filmi gibi görüntüler - Resim: 4

Selin etkilediği Cudi Mahallesi'nde su basan sokaklarda bir gelin arabası sel sularının ortasında kaldı.

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