Bir ilimizi sel vurdu: Korku filmi gibi görüntüler
Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün etkili olan sağanak, kentte hasara yol açarken, vatandaşların ölümden döndüğü sel felaketinde sel sularının içinde kalan bir gelin otomobili kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
1 / 36
Şırnak'ın Cizre'de dün etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
2 / 36
Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
3 / 36
Selin etkilediği Cudi Mahallesi'nde su basan sokaklarda bir gelin arabası sel sularının ortasında kaldı.
4 / 36