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  4. Bir ilki gerçekleştirdi: Yapımı 3 ay sürdü, maliyeti 60 bin TL

Bir ilki gerçekleştirdi: Yapımı 3 ay sürdü, maliyeti 60 bin TL

Mardin'de yaşayan “Sofi usta” lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatıyla yaptığı tespihlerle ilgi çekti.

Bir ilki gerçekleştirdi: Yapımı 3 ay sürdü, maliyeti 60 bin TL - Resim: 1

Mardin'de yaşayan “Sofi usta” lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile tespihleri görenler hayran kaldı.

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Bir ilki gerçekleştirdi: Yapımı 3 ay sürdü, maliyeti 60 bin TL - Resim: 2

Mardin'de Sofi Usta lakaplı Seyfettin Çelik, negatif nakış sanatı ile 36 Osmanlı padişahını portre ve tuğraları ile birlikte bir tespihte bir araya getirdi.

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Bir ilki gerçekleştirdi: Yapımı 3 ay sürdü, maliyeti 60 bin TL - Resim: 3

 Negatif nakış sanatı birçok kişi tarafından yapıldığı bilinirken, tespih üzerinde bunu ilk deneyen Sofi Usta olduğu öne sürüldü.

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Bir ilki gerçekleştirdi: Yapımı 3 ay sürdü, maliyeti 60 bin TL - Resim: 4

Padişahların nakşedildiği tespihin yapımı yaklaşık 3 ay sürdü. Bu tespihten sadece bir tane yapan Sofi Usta, maliyetinin 60 bin lira olduğunu söyledi.

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